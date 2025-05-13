Фанаты Оксаны Самойловой назвали возраст, на который выглядит блогерша

Оксана Самойлова не жалеет ни времени, ни денег на красоту. 37-летняя супруга Джигана тщательно следит за внешностью и фигурой, стараясь как можно дольше оставаться молодой и сногсшибательной. Сегодня блогерша решила пококетничать и спросила и фанатов, на какой возраст она выглядит.

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Однако вместо потока комплиментов Оксана получила много «отрезвляющих» комментариев.

«Представим, что я на каждом шагу не говорю, сколько мне лет, и вы все не знаете что у меня четверо детей. Вот просто если посмотреть со стороны — сколько бы дали?», — спросила Самойлова.

Подписчицы отметили, что Оксана, как бы она ни молодилась, выглядит на свои годы.

«Возраст бы ваш и дала, потому что плюс-минус ровесниц видно», «Красивые и уверенные 35», «На свой возраст», «На свои годы и выглядите», «Не было бы операций и пластики, было бы более интересно написать, сколько вам лет», — высказались фолловеры.

Также подписчицы подчеркнули, что в наше время так, как Оксана, можно выглядеть «и в 19, и в 25, и в 35, и в 45», ведь бьюти-инструментов огромное множество.