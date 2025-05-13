В словах Божены Рынски нашли нарушение статьи о возбуждении ненависти и вражды

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) обнаружило в высказываниях журналистки и блогерши Божены Рынски нарушение статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Сейчас, пояснил Бородин, материалы против блогерши направлены в прокуратуру Москвы. RT пояснило, что еще в конце марта 2025 года Бородин направил просьбу к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить Рынску на иностранное финансирование.

В документе отмечается, что Рынска занималась «русофобской деятельностью», — в том числе называла россиян животными. Также, утверждает RT, блогерша получает деньги от основателя ЮКОСа иноагента Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) «взамен на лояльность и политические публикации в соцсетях».

В сентябре 2022 года Божена Рынска рассказывала, что приняла решение отказаться от гражданства России. Перед этим она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей. В 2023 году Рынска вместе с дочерью уехала из России в Латвию.