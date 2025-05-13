Вместо «голых вечеринок» тусовки с молодыми бычками: как живет Настя Ивлеева

Настя Ивлеева продолжает удивлять своих поклонников. Накануне бывшая тусовщица поделилась новыми кадрами деревенского быта, который она делит с мужем-фермером Филиппом Бегаком. На смену клубам, звездам и красным дорожкам с показов мод пришли типичные сельские контрасты.

На снимках Ивлеева позирует в стильной одежде на фоне трактора, с молодым бычком и даже копает картошку. Также на фото есть гуси и козы, которых, видимо, содержит ее муж.

«Вам очень идёт такая жизнь в хорошем смысле! На лоне природы , ощущение , что благодаря неприятностям произошедшим в жизни вы нашли свою отдушину и радуетесь прекрасному. Надеюсь это та жизнь, о которой многие мечтают, вне суеты и городских проблем. Желаю вам счастья!», — написал один из поклонников телеведущей (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сейчас в планах у Ивлеевой запуск нового шоу «Чигиря», где она вместе с Филиппом Бегаком обещает показать самые дальние уголки России.

Кадры новой жизни «Настюшки-опасность» — в галерее «Рамблера».