Джиган признался, что мечтает о пятом ребенке

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) признался, что мечтает о пятом ребенке, однако это должна быть дочка. Об этом он заявил в шоу «Кстати», выпуск которого опубликован на площадке «VK Видео».

Джиган рассказал, что вместе с супругой Оксаной Самойловой готовится к новому этапу родительства. Он признался, что особенно надеется на рождение дочери, несмотря на то что у них уже три девочки.

«Между братьями всегда идет конкуренция», — пояснил свою позицию артист.

Рэпер привел в пример отношения своего отца и дяди — они продолжают соперничать даже во взрослом возрасте. Кроме того, Джиган вспомнил решения подобных ситуаций в истории: во времена Османской империи братьев наследника престола часто отправляли править удаленными провинциями или вовсе устраняли.

Устименко-Вейнштейн также признался, что на его желание повлиял и его детский опыт. Джиган был единственным ребенком в семье и всегда мечтал о сестре. Для своих детей же он хочет создать иную атмосферу — теплую и поддерживающую, без жесткого соперничества.