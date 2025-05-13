Появились новые шокирующие подробности по громкому делу Пи Дидди

На прошлой неделе начался суд над рэпером и медиамагнатом Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Исполнитель обвиняется в торговле людьми и многократном сексуализированном насилии. Накануне в процессе очередного заседания выяснились новые подробности по громкому делу, в которых фигурировала экс-возлюбленная рэпера Кэсси Вентура.

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Как передает издание People, на суде выступил свидетель Дэниел Филипп, секс-работник и один из участников извращенных мероприятий Комбса. Мужчина сказал, что ему платили солидные суммы за интим с Вентурой. Соития происходили в присутствии Дидди, который в это время занимался самоудовлетворением. Рэпер полностью контролировал процесс и часто просил «использовать больше детского масла». А однажды Шон приказал Филиппу помочиться на Вентуру. Дэниел многократно встречался с Кесси на глазах у ее партнера в отелях и разных квартирах. Порой секс-свидания длились до 10 часов.

По словам Филиппа, это продолжалось до тех пор, пока Шон не начал проявлять агрессию к Вентуре. Секс-работник не пытался заступиться за девушку, так как боялся Дидди, обладающего «неограниченной властью».

«Скорее всего, даже если бы я обратился в полицию, я мог бы лишиться жизни», — сказал Дэниел.

Что касается самой Вентуры, то она даст показания в суде сегодня, 13 мая.