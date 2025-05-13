«Очень нагло себя вел»: Кудрявцева рассказала о своем знакомстве с Макаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как познакомилась со своим супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что их встреча произошла абсолютно случайно.

По словам Кудрявцевой, в один из вечеров 2012 года она решила поужинать с подругами. Макаров сидел за соседним столиком.

«Он подошел ко мне, представился. Очень нагло себя вел. А мне нравится такое, когда меня не боятся», — рассказала ведущая.

Между знаменитостями вспыхнула искра и они начали встречаться. В 2013 году Кудрявцева и Макаров сыграли свадьбу. По словам телеведущей, торжество оказалось масштабным и крайне дорогим.

«Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна», — сказала она.

Напомним, что в январе 2024 года Кудрявцева рассказала о проблемах Макарова с алкоголем. Тогда она заявила, что уходит от супруга. После этого спортсмен бросил пить, а семья воссоединилась.

В апреле телеведущая рассказывала в соцсетях, что находится на грани нервного срыва. Она не сказала, в чем причина, однако подписчики предположили, что Макаров мог снова уйти в запой. При этом в общении с журналистами она отказалась отвечать на вопросы про ситуацию в семье.