Собчак назвала самое популярное место отдыха среди российских звезд в мае

Журналистка Ксения Собчак раскрыла в своем Telegram-канале самые популярные места для путешествий в майские праздники среди российских селебрити.

Самым популярным местом оказалась Италия, где отпуск проводили: семья ресторатора Антона Пинского, Виктория и Олег Шеляговы, Михаил и Лиана Турецкие, Снежанна Георгиева и Марина Руднева.

Второе место заняла Франция — Кристина Асмус, Наталья Архангельская, Илья Авербух с семьей и Саша Новикова. Также ряд звезд побывали в Лондоне (Ольга Карпуть и Павел Те), в Грузии (Ян Яновский и Елена Фейгин) и в Азербайджане (Влад Лисовец), а Тимати со своей возлюбленной Валентиной Ивановой улетели на Мальдивы в этом году.

«В Дубай, как к себе домой, приезжают звезды шоу-бизнеса от Полины Гагариной до Ольги Серябкиной. Ну, а некоторые, пользуясь случаем и большим наплывом соотечественников, и концерты дают. У Григория Викторовича в этих вопросах опыт большой», — отметила журналистка.

Собчак добавила, что только часть селебрити осталась в России и «курсировала» между Москвой и Санкт-Петербургом. В том числе, заявила журналистка, она успела принять участие в нескольких «приятных праздниках с классной компанией» на родине.