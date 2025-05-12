Певица Орлова заявила, что пьет сколько хочет

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова откровенно рассказала о своих привычках, касающихся употребления спиртного. В соцсетях певица заявила, что не ограничивает себя в алкоголе, когда есть соответствующее настроение.

© WomanHit.ru

«Позволяю себе столько, сколько хочу. Главное должно быть настроение для этого», — поделилась артистка.

Такой неожиданный комментарий вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые поддержали позицию звезды, отметив, что каждый сам решает, как ему жить. Другие выразили обеспокоенность, напомнив о важности умеренности.

Ранее Орлова поделилась фотографиями с сыном и столкнулась с волной негатива в соцсетях. Некоторые подписчики заявили, что молодой человек — «ред флаг» для девушек, потому что, будучи взрослым, все еще живет с матерью. Ольга не стала молчать, а резко ответила критикующим.