Сын Нагиева впервые высказался о младшем брате — внебрачном сыне актера

35-летний Кирилл — сын Дмитрия Нагиева — впервые публично прокомментировал тот факт, что у него есть брат по отцу. Недавно Super, напомним, нашёл доказательства того, что у главного «сигма боя» российского шоу-бизнеса есть внебрачный сын. О его существовании актёр намекал и сам — в 2021 году он по просьбе мальчика по имени Марк поздравил его с днём рождения в прямом эфире.

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Сам ведущий уже рассказывал о наследнике журналистам — он усомнился в том, что 16-летний парень станет артистом. Этого не желает парню и Кирилл.

«Мы его отговариваем, говорим: "Будь финансистом, пожалуйста". Но там уже не то что зумеры, там уже альфа-зумеры. Своя волна. Я уже не понимаю, о чём он говорит в принципе. На каком-то своём языке молодёжь говорит», — заявил он на премьере сериала «Чужие деньги».

Тем не менее публика с младшим сыном Нагиева, вероятно, познакомится. Кирилл заявил, что его брат рано или поздно «выйдет из сумрака».

«Знаете, я думаю, наступит момент, и Марк объявится публике. Потому что уже пора — ягода должна зреть», — поделился актёр.

* Запрещён в РФ.