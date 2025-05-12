В Подмосковье загорелся дом Анатолия Цоя

В подмосковном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Цоя, в результате пожара сгорел весь предбанник. При этом сам певец в огне не пострадал.

Помимо этого, Цой также опубликовал кадры с места событий. На них можно увидеть, как из особняка идет густой дым. Кроме того, певец показал результат пожара изнутри дома — почерневшие стены и сгоревшую мебель.

Как позже уточнил Цой журналистам, в доме сработала противопожарная система, но было уже поздно — огонь распространялся слишком быстро.

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