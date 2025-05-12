В России отреагировали на слова Пугачевой 9 мая

Поэт Илья Резник отреагировал на то, что уехавшая из РФ после начала СВО певица Алла Пугачева процитировала строчки из написанной им песни «Не скупимся на любовь» по случаю Дня Победы. Об этом пишет NEWS.ru.

Народный артист России заявил, что любым цитированиям композиции рад.

Резник отметил, что кто бы его ни цитировал – это замечательно. Он также добавил, что в финальной стадии – песня «Скупимся на любовь», которую он будет исполнять вместе с детским хором и Росгвардией.

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Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост, посвященный празднику 9 Мая.

Публикация содержит картинку с изображением Вечного огня и подпись: "Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых". Это слова из песни Пугачевой "Скупимся на любовь", выпущенной в 1996 году.

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Поэт Илья Резник заявил, что не хочет слушать военные песни артистки Аллы Пугачевой. Он написал множество хитов для Примадонны, но за нынешним творчеством исполнительницы не следит.

Резник поделился отношением к песням Пугачевой на пресс-конференции в Москве. Высказывания поэта приводит сайт mk.ru.

«Я⁠ даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Алла выбрала свою дорогу. Жизнь короткая, не будем осуждать и обсуждать», - сказал поэт.

Он отметил, что когда-то «такое счастье было» работать с певицей и композитором Раймондом Паулсом. То, что было дальше – «это вторично», отметил Резник.

О последующем творчестве Пугачевой поэт сказал: «Я стараюсь уже не слушать».

После отъезда певицы из России Резник перестал общаться с артисткой. Это связано с их разными позициями – поэт всегда поддерживал бойцов СВО.

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Вика Цыганова резко высказалась о знаменитостях, поздравивших россиян с Днем Победы напоказ. В своем Telegram-канале певица осудила «извративших» праздник артистов, наигранно «вздыхающих» и готовых на все ради заработка в России.

Известная своей патриотической позицией Вика Цыганова отреагировала на публичные поздравления с Днем Победы покинувших Россию или испортивших свою репутацию в стране звезд. Певица заявила: «Вылезла целая плеяда мелких подленьких душонок, которые попытались извратить память Победы и превратить ее в грустный день Памяти».

В первую очередь артистка «прошлась» по эмигрировавшим в Израиль Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

«Самой первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни. Вот самомнение у человека. И весна без нее не начнется, и День Победы не случится. <…> Ее муж, иноагент Галкин*, вспомнил своего деда, который освобождал Одессу от нацистов. <…> Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту, который уже 3 года пляшет под дудочку неонацистов?» — высказалась Вика Цыганова.

Также певица вспомнила о Лолите Милявской, которая в своем видеообращении 9 Мая отметила: «День Победы — это когда тишина, покой, солнышко, когда ты ничего не боишься. К этому меня приучил мой дед». Вика Цыганова возмутилась: «Интересно, а прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?»

Артистка раскритиковала «лицемерных» звезд, готовых забыть о моральных принципах ради денег.

«Это позиция маленького человека — повздыхать тихо под одеялом, показать, как он любит Родину сильно, и зарабатывать. Да, это подленькие душонки, мерзкие, просто мерзкие. Таким дай только волю, они голышом побегут по Красной площади. Им вот такие парады нужны. Они и про птиц забудут, и про все», — заявила певица.

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Поздравление Аллы Пугачевой с Днем Победы вызвало бурю негодования в сети. Народная артистка, покинувшая Россию, опубликовала пост в социальных сетях, который многие сочли неуместным, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии.

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», – Пугачева обратилась к своим подписчикам в День Победы, передает 7days.ru.

Однако, публикация вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Многие сочли поздравление неуместным, утверждая, что 9 Мая – это, прежде всего, праздник победы, а не день скорби. Комментаторы также выразили возмущение тем, что Пугачева, по их мнению, пытается переосмыслить значение этого дня.

Они обратили внимание на то, что вместо радости и гордости за победу в Великой Отечественной войне, Пугачева акцентирует внимание на поминовении ушедших. Подписчики напомнили, что этот день – символ мужества, стойкости и героизма советского народа, а не повод для грусти.

«Их вспоминать надо так, чтобы они гордились вами. Если бы они в те годы так сбегали из страны, где бы мы все были сейчас? Нет, Вы не понимаете, о чем этот праздник», – пишут пользователи сети.

Некоторые комментаторы также отметили, что Пугачева, уехав из страны, потеряла право говорить о Дне Победы, поскольку этот праздник символизирует единство и патриотизм. Их возмутило то, что артистка, по их мнению, не разделяет ценности и чувства большинства россиян.

Примадонна, как обычно, предпочла не вступать в полемику со своими критиками и не дала никаких разъяснений по поводу своего поздравления. Это молчание лишь подлило масла в огонь и усилило негативную реакцию.

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