Боню уличили во лжи из-за паспорта Монако

Блогерша Виктория Боня проживает в элитной деревне Кап-Д'ай во Франции, а не в Монако. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

По ее словам, визуально территории не имеют большой разницы, но на них действуют разные законы — в том числе условия для резидентов.

«Предполагаю, что никакого отношения к Монако, о котором столько нам талдычит, Боня не имеет — максимум, у нее вид на жительство во Франции. Да и по поводу дочки Анджелины, которую Вика гордо называет монегаской, уверенности нет», — сказано в посте.

Мартынова заявляет, что у семьи отца Бони, миллиардера Алекса Смерфита тоже нет паспорта Монако. Местный экскурсовод рассказала журналистке, что раньше Анджелина часто приезжала к бабушке, но сейчас родственница переехала.

«А сам он [Смерфит] тут живет, и яхта его тут стоит. Но насколько я знаю, Смерфиты не монегаски, а резиденты. По местным законам, иметь два паспорта нельзя. Сам Майкл из Ирландии, и он не стал отказываться от своего родного паспорта, живет как резидент», — пояснила источник Мартыновой.

Также журналистка показала в Telegram-канале яхту экс-возлюбленного Бони за €25 млн, которая, как уточнила она, «далеко не самая роскошная в этом порту». Сама Боня арендует апартаменты с большим балконом и видом на горы в доме 1892 года. До моря знаменитость может добраться за 10 минут «по сплошной красоте».