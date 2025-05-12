Стали известны подробности скандала с квартирой Нетребко

Российскую и австрийскую оперную певицу Анну Нетребко заподозрили в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге для размещения хостела. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Квартира Нетребко находится на улице Союза Печатников. По данным газеты, государственная жилищная инспекция направила в администрацию Адмиралтейского района письмо, в котором говорилось, что в жилье артистки была произведена несогласованная перепланировка и расположен гостевой дом.

Комиссия попыталась попасть в квартиру для проверки, однако собственница не пустила представителей внутрь. Суд обязал Нетребко показать комиссии квартиру в январе 2024 года. Теперь дело передали судебным приставам.

Анну Нетребко объявили в розыск

Ранее сообщалось, что приставы объявили Нетребко в розыск из-за проблем с квартирой.