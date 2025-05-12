Жизнь Анатолия Цоя и его семьи оказалась под угрозой

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

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Анатолий Цой едва не лишился загородного дома из-за пожара. Об инциденте певец рассказал в беседе с журналистами издания «Стархит».

Возгорание, вызванное коротким замыканием в проводке, произошло в бане. К счастью, певец успел среагировать и оперативно вызвал пожарных. Исполнитель благодарен высшим силам за то, что никто из его близких не пострадал. Ведь если бы он опоздал хотя бы на несколько минут, то стихия вышла бы из-под контроля и нанесла непоправимый ущерб.

«Все произошло так внезапно и стремительно, что, слава Богу, мы успели вовремя заметить возгорание и вызвать пожарных, которые оперативно приехали в наш поселок! Даже не хочу представлять, к каким последствиям это могло бы привести, если бы это случилось ночью», — поделился Цой с журналистами.

Исполнитель добавил, что «восстановить можно все, кроме жизни». Он также посоветовал ставить качественные противопожарные сигнализации. Цой — довольно скрытный артист, который не афиширует подробности личной жизни. Время от времени в Сети появляются слухи о сыне Анатолия, однако исполнитель никогда их не комментировал.