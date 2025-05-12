Оксана Самойлова покинула мужа и детей, оставив их в Дубае

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Оксана Самойлова оставила свое многочисленное семейство в Дубае и отправилась домой. Однако дети блогерши и Джигана не были этому рады — ребятишки устроили целую драму во время прощания с мамой. Бизнесвумен была несказанно счастлива, что ей, наконец, выпал шанс отдохнуть от мужа и детей.

«Я сегодня улетаю домой, а дети остаются с папой. Разве это не лучший день?» — написала Самойлова в соцсетях.

А вот наследники четы были опечалены тем, что мама их бросает. В одном из опубликованных видео дочь Оксаны просила остаться с ними подольше, но жена Джигана дала понять, что это невозможно.

«Как-нибудь продержитесь без меня», — ответила девочке Самойлова.

В другом ролике блогерша обнималась с дочкой и сыном на прощание. Дети повисли на маме и не хотели ее отпускать.

«Останься хоть на чуть-чуть. Нам очень скучно без тебя будет», — просила девочка.

Также Оксана показала Джигана, который явно не был рад перспективе сидеть с ребятами.

«Карочка, не плачь! Я буду ждать вас дома», — сказала Самойлова, нежно поглаживая супруга по голове.

Напомним, пара воспитывает четверых детей.