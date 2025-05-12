12-летняя дочь Владимира Левкина собирается поехать в зону военных действий

12-летняя дочь певца Владимира Левкина Ника собирается вместе с матерью выступить в зоне военных действий. Об этом рассказала вдова артиста Маруся Левкина.

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Она появилась на светском мероприятии без дочери. Как выяснилось, у девочки очень загруженный творческий график. Кроме того, дочь Левкина собирается с матерью выступить в опасном месте – несмотря ни на что семья не планирует отказываться от предложения.

«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: "А там разве не стреляют?" Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: "Не поедешь, страшно?" А она ответила: "Ты что! Поеду, конечно"» - поделилась Маруся Левкина подробностями разговора с дочерью.

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Она не скрывает, что Ника восхитила решительностью и стремлением сделать что-то для страны. В этом Маруся увидела сходство дочери и отца – патриота, человека чести и долга.

«И это все не для каких-то денег или "звёздочек на погоны", просто так жил папа", - высказалась вдова певца.

Ее слова приводит mk.ru.

Ранее она рассказывала, что после смерти мужа не впала в депрессию и не стала употреблять алкоголь. Женщина не скрывала – из разных состояний «вытаскивала» себя сама.