Актера из «Беспринципных» избили возле бара в центре Москвы

Звезду сериалов «Беспринципные» и «Слепая» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Актер признался, что не помнит всех событий, но у него также украли сумку с документами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. Артист поссорился с компанией из трех парней у входа в заведение. Конфликт перерос в драку, во время которой Руслан пытался убежать. Компания избила звезду и забрала личные вещи.

Актер заявил, что не может вспомнить подробности случившегося. Он оказался в больнице с сильными ушибами и ссадинами. Мужчина считает, что в состоянии алкогольного опьянения мог сказать что-то лишнее.

Благодаря камерам видеонаблюдения всех участники потасовки были установлены.

Напомним, что Алдонин снимается в российских сериалах. Среди его ярких проектов: «Слепая», «Моя мама – шпион» и «Беспринципные».

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