Воробьев, солисты «Корней» и неудачный брак: любовный путь Виктории Дайнеко

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко как-то заявляла, что все ее серьезные отношения распадались из-за внутренней конкуренции. Однако артистка все равно продолжала влюбляться в коллег: певцов, музыкантов и деятелей искусства. Одним из главных разочарований для нее стал брак с барабанщиком Дмитрием Клейманом: после двух лет брака супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и развелись.

Совсем недавно Дайнеко снова вышла замуж и, кажется, наконец стала счастливой. О любовном пути артистки в честь ее 38-летия рассказал StarHit.

Детство и старт музыкальной карьеры

Виктория Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды-Курганской области. Детство она провела в Якутии и с пяти лет танцевала в местном балете. Родители были программистами, но поддерживали дочку в стремлении к искусству. Хореографию пришлось забросить из-за форм, на фоне чего Виктория переключилась на вокал.

Еще до совершеннолетия артистка пела в различных коллективах — ансамбле «Атас», городской эстрадной группе «Отражение», в «Фаэтоне» ДК «Алмаз». Параллельно девушка вела рубрику в лицейской газете и изучала английский, чтобы поступить на факультет иностранных языков. Последнюю мечту удалось осуществить — Дайнеко зачислили в Московский авиационный институт.

Переезд в Москву позволил будущей знаменитости развивать свою музыкальную карьеру. Всего через несколько месяцев после начала обучения Дайнеко прошла кастинг в проект «Фабрика звезд — 5». Виктория выпустила совместный клип с Александром Маршалом на песню «Снилось мне», сольный хит «Я буду лучше» и победила в конкурсе.

Любовь к «фабрикантам»

На «Фабрике» Виктория впервые серьезно влюбилась: в хореографа Гарика Рудника. Роман продолжился и после завершения телешоу, однако к свадьбе не привел. Симпатию артистка питала и к другому танцору, Мигелю, однако тот не ответил ей взаимностью.

Поклонники считают, что после разрыва с Рудником Дайнеко начала встречаться с певцом Павлом Артемьевым, участником первого сезона «Фабрики звезд». Их убедили в этом клипы «Я просто сразу от тебя уйду» Виктории и «Хочешь, я тебе спою» группы «Корни». Однако сами музыканты о романе не распространялись — лишь в будущем исполнительница признала его существование. Рассталась пара из-за Виктории, которая перестала ревновать партнера — она посчитала, что чувства угасли.

Во время участия в «Больших гонках» у Дайнеко произошел роман с еще одним «фабрикантом» — Дмитрием Бикбаевым. Однако артисты не прошли испытание совместным бытом.

«Мы не смогли прожить вместе и месяца. То меня что-то не устраивало, то Вику. Мы стали постоянно ссориться. Выяснили, что ни я, ни она не умеем готовить... Ну и так далее. В какой-то момент я понял, что расстаться будет самым правильным решением в нашей ситуации. Я любил ее, но, как оказалось, характерами мы не сходимся», — рассказывал участник «Фабрики звезд — 7» после расставания.

Отметим, что в клипе «Клякса» главного возлюбленного Виктории сыграл не Бикбаев, а Дмитрий Пакуличев. Солист «Корней» появился и в ролике на «Сотри его из memory». Однако и этот роман закончился: пока Дайнеко пропадала на съемках проекта «Фабрика звезд. Возвращение», Пакуличев нашел другую.

Воробьев и неудачный брак

Новая любовь для артистки началась в 2012 году: тогда Дайнеко сблизилась с Алексеем Воробьевым. Они часто выходили в свет вместе и пели дуэтом, из-за чего быстро заслужили звание одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. Через десять месяцев звезды разошлись — инициатором стал Воробьев. Отметим, что для Виктории и Алексея это не стало концом отношений.

Через год, в 2014-м, певица сблизилась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Музыкант оказался младше на семь лет, однако по началу показывал себя как более мудрый и зрелый человек, чем артистка. Через полгода влюбленные поженились, что оказалось поспешным решением: после рождения дочки брак стал рушиться. Клейман был лишь в начале карьеры, денег не хватало, из-за чего Дайнеко пришлось быстро выйти из декрета.

Певица сетовала на то, что тащит все на себе, в то время как супруг перестал помогать с ребенком и домашними заботами. Клейман в ответ заявлял, что Виктория попрекала его отсутствием денег и унижала. В результате супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии, а в 2017 году развелись. Артистка жаловалась, что узнала о подаче заявления в суд из СМИ — барабанщик не поставил ее в известность. В дальнейшем уже Дайнеко вызвала бывшего возлюбленного в суд — если в первые месяцы после разрыва он уделял внимание дочке, то потом пропал и не выплачивал алименты.

Новые романы и второй брак

После развода Виктории приписывали разные романы — например, с хоккеистом Григорием Паниным и дизайнером Оскаром Ренкелем. В 2018 году публика заговорила о возобновлении отношений Дайнеко и Воробьева. Тогда пара сняла клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!». В начале 2019-го певцы дали совместное интервью, где туманно рассуждали о перспективах отношений. В конечном счете артисты расстроили поклонников и решили просто остаться друзьями.

В очередной раз завесу тайны в своей личной жизни Виктория приоткрыла лишь в 2022 году: она рассказала, что с прекрасным человеком в социальных сетях. Артистка рассказывала, что он не является частью шоу-бизнеса, а в конце 2022 года звезда пришла с ним на премьеру мультфильма «Суворов: Великое путешествие», даже не назвав имени избранника журналистам.

Все стало известно в марте 2025 года. Тогда на матче «Локомотива» бизнесмен Беркели Овезов сделал Дайнеко предложение, а в апреле они расписались. В прошлом предприниматель был женат на Анне Кинцлер, которая родила ему двух дочек. К сожалению, на свадьбе отца они не присутствовали, о чем позже сожалела артистка.