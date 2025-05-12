Вика Цыганова осудила звезд за лживые поздравления с 9 Мая

Вика Цыганова резко высказалась о знаменитостях, поздравивших россиян с Днем Победы напоказ. В своем Telegram-канале певица осудила «извративших» праздник артистов, наигранно «вздыхающих» и готовых на все ради заработка в России.

Известная своей патриотической позицией Вика Цыганова отреагировала на публичные поздравления с Днем Победы покинувших Россию или испортивших свою репутацию в стране звезд. Певица заявила: «Вылезла целая плеяда мелких подленьких душонок, которые попытались извратить память Победы и превратить ее в грустный день Памяти».

В первую очередь артистка «прошлась» по эмигрировавшим в Израиль Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

«Самой первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни. Вот самомнение у человека. И весна без нее не начнется, и День Победы не случится. <…> Ее муж, иноагент Галкин*, вспомнил своего деда, который освобождал Одессу от нацистов. <…> Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту, который уже 3 года пляшет под дудочку неонацистов?» — высказалась Вика Цыганова.

Также певица вспомнила о Лолите Милявской, которая в своем видеообращении 9 Мая отметила: «День Победы — это когда тишина, покой, солнышко, когда ты ничего не боишься. К этому меня приучил мой дед». Вика Цыганова возмутилась: «Интересно, а прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?»

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Артистка раскритиковала «лицемерных» звезд, готовых забыть о моральных принципах ради денег.

«Это позиция маленького человека — повздыхать тихо под одеялом, показать, как он любит Родину сильно, и зарабатывать. Да, это подленькие душонки, мерзкие, просто мерзкие. Таким дай только волю, они голышом побегут по Красной площади. Им вот такие парады нужны. Они и про птиц забудут, и про все», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Чичерина ответила на слухи о многомиллионных гонорарах за концерт к 9 Мая: «Обвиняют меня в „продажном патриотизме“».

*признан иноагентом на территории РФ