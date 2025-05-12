Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Орбакайте

Недавно власти Латвии запретили въезд в страну певице Кристине Орбакайте, где у нее 1 июня должен был состояться концерт. В конце июня в Риге собирается выступить еще один уехавший из России артист Валерий Меладзе. Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко считает, что исполнитель хита «Салют, Вера» также может столкнуться с санкциями.

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Всему виной может стать неоднозначная гражданская позиция певца, считает Рудченко. По его словам, в ближайшее время латвийские власти тщательно проверят всех артистов с российским гражданством, которые собираются дать концерты в стране.

«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений», - заявил он в разговоре с Абзацем.

С 2022 года Валерий Меладзе перестал выступать в России, а позже уехал за границу. На одном из мероприятий в Дубае артист поддержал лозунг украинских националистов, однако открыто о своей гражданской позиции не высказывался.

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