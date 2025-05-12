Уехавшая из РФ Алла Пугачева поздравила соотечественников с Днем Победы и нарвалась на критику в Сети. Пользователи резко осудили эмигрировавшую певицу и ее мужа и призвали их «забыть» о России: «Это не ваша страна».

9 мая Алла Пугачева опубликовала в личном блоге фото Вечного огня с текстом: «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». При этом артистка не стала давать какие-то комментарии и публично обращаться к россиянам в День Победы. Подписчики не оценили «поздравление» знаменитости, и резко осудили певицу, покинувшую страну в тяжелое время.

«Этот праздник больше не имеет к ней никакого отношения», «Мы не забываем своих героев. Не отворачиваемся от своей памяти, идентичности и принадлежности. Не занимаемся лицемерием. Но тебе всего этого не понять», «Какая была женщина! Была и вся кончилась. И пост Ваш неуместный», — возмутились в Сети.

Супруг артистки Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился в соцсети архивными кадрами своих родных и заявил: «Чту память тех, кто одолел фашизм и освободил мир». Пользователей возмутила публикация беглого юмориста: «Они защищали то, что ты предал». Живущих в Израиле шоумена и певицу призвали не вспоминать о России.

Пугачева поздравила всех с Днем Победы

«Поминайте граждан и жителей своей страны. А про Россию и СССР забудьте — это не ваша страна», — заявили подписчики.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с мужем и детьми эмигрировала из РФ в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в Россию, но при этом назвала себя «патриоткой».

*признан иноагентом на территории РФ