Победы, разочарования и добрые дела. История успеха Кабаевой

Если до 2007 года Алину Кабаеву знали исключительно как чемпионку мира и Олимпиады по художественной гимнастике, то после завершения карьеры она заявила о себе и в других сферах. Спортсменка была депутатом Госдумы, основала собственный благотворительный фонд и возглавила крупный медиа-холдинг. Кроме того, известны и ее успехи в привлечении детей в спорт.

12 мая Кабаевой исполнилось 42 года. В честь ее дня рождения Starhit вспомнил как главные успехи спортсменки, так и крупные разочарования.

Детство

Алина Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте. Ее родители были спортсменами — мама играла за сборную в баскетбол, а отец был лучшим бомбардиром футбольного клуба «Пахтакор» в 80-е годы. Родители надеялись, что дочь тоже не останется равнодушной к спорту. Сперва ее хотели отдать в фигурное катание, однако ледовых площадок в столице Узбекистана было мало. В результате родные посоветовали девочке заняться художественной гимнастикой.

«У меня дедушка работал в спорткомитете. В районе, где мы жили, не было художественной гимнастики, а он очень любил этот вид спорта и помог открыть отделение в общеобразовательной школе. Так появилась секция, куда пошла я и моя двоюродная сестра, в итоге я осталась», — рассказывала Кабаева.

После первых успехов родители поняли, что у Кабаевой талант к гимнастике. Мама отвезла девочку в Москву, чтобы показать ее легендарному тренеру Ирине Винер. Однако гимнастка вспоминала: та не сразу согласилась взять ее под свое крыло из-за возраста. На тот момент Алине уже было 11 лет.

«И мама просто ее упросила посмотреть, как я тренируюсь. Ирина Александровна пришла и сказала: «Все, я тебя оставляю. Но с одним условием — если ты похудеешь на три килограмма за три дня», — рассказывала Кабаева.

Справиться с заданием Винер ей удалось благодаря полному отказу от еды. Спустя несколько дней такой диеты тренер разрешила воспитаннице поесть винегрет: Кабаева никогда не любила этот салат, но тогда он показался невероятно вкусным.

Спортивные достижения и разочарования

Для становления профессионалом Алине потребовалось трудиться больше остальных — из-за склонности к полноте. Однако уже через несколько месяцев девушку было не узнать, а в 1996-м году Кабаева впервые выступила за сборную Россию. В 15 лет она стала лучшей на международных соревнованиях в Португалии, а после завоевала титул пятикратной чемпионки Европы и победительницы чемпионата мира 1999 года.

Однако громкие победы соседствовали с поражениями. На Олимпиаде в Сиднее она допустила грубую ошибку в номере с обручем: считавшаяся явным фаворитом гимнастка заняла лишь третье место. Не менее неприятная ситуация — допинговый скандал 2001 года, после которого Кабаева год не участвовала в соревнованиях.

«Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда ее открыли через полтора года, выяснилось, что там — ничего. То есть мы просто так просидели ни за что. И, конечно, никто извинений не принес», — говорила спортсменка.

На Олимпиаде в Афинах Кабаева показала, что произошедшее не сломило ее дух: тогда она взяла золотую медаль. Многие считали, что гимнастка выступит и на следующих Играх в Пекине, однако в 2007 году Алина заявила о завершении карьеры в спорте.

Телевидение и благотворительность

Кабаева нередко становилась участницей модельных показов и фотосъемок для глянцевых журналов. Ее признавали самой сексуальной спортсменкой России и одной из наиболее влиятельных медийных персон. Чемпионка была ведущей программы «Империя спорта», участницей «Форт Боярда», снималась в авторской передаче «Шаги к успеху», была актрисой в японском фильме «Красная тень» и сыграла саму себя в клипе группы «Игра слов».

Однако спустя некоторое время гимнастка узнала телевидение и средства массовой информации с другой стороны. Кабаева стала председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», которая владеет долей кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures Studio, акциями нескольких каналов и интернет-изданий.

После завершения спортивной карьеры Кабаева продолжила образование. Она окончила два университета, получив специальности в сфере спортивного менеджмента, а позднее стала кандидатом педагогических наук. Также гимнастка семь лет проработала в Госдуме и основала собственный благотворительный фонд. Алина не раз помогала многодетным семьям с приобретением жилья, вкладывала деньги в лечение тяжелобольных детей. Например, она перевела более 1 млн рублей на лечение больного раком полуторагодовалого мальчика из Ростова-на-Дону.

Другая сфера деятельности Кабаевой — поддержка начинающих спортсменов. Ее работа в области развития детско-юношеского спорта была отмечена наградой Международной федерации спортивного кино и телевидения. Кроме того, привлекать новое поколение помогает ее фестиваль художественной гимнастики «Алина».

«Мы стараемся организовать все так, чтобы среди гимнасток не было индивидуального соперничества. Этих вещей слишком много во взрослой жизни, и я решила: пусть здесь дети радуются тому, что у них получается вместе, волнуются и переживают за общий результат. Это сближает. Поэтому на нашем празднике выступают и чемпионки из сборной, и начинающие спортсменки, и все делают это хорошо», — рассказывала Кабаева.

Чемпионка редко выходит в свет — о ней говорят как о крайне занятом человеке. По этой причине каждое появление Кабаевой на публики является событием. Например, в августе 2021 года Алина пришла на шоу «60 минут» телеканала «Россия 1». В Сети тогда обсуждались как ее платье за 250 тысяч рублей, так и кольцо на правой руке, которое напоминало обручальное. Тема снова поднялась после фестиваля «Алина — 2025», где знаменитость была в нежно-голубом платье и все с тем же кольцом. При этом имени возможного избранника поклонники так и не узнали.