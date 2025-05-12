Телеведущая и журналистка Ксения Собчак улетела из России. Об этом знаменитость сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак опубликовала видео, где рассказала, что прилетела на отдых в Бодрум – город на одноименном полуострове на юго-западе Турции. Журналистка засняла сотрудниц отеля, в котором остановилась.

«4 часа — и я в раю», — написала знаменитость.

В апреле Ксения Собчак поделилась кадрами, сделанными во время отдыха с сыном Платоном на Мальдивах. На некоторых снимках телеведущая предстала в белом прозрачном топе с розами на груди и юбке с завышенной талией. При этом журналистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила пляжный образ шляпой, солнцезащитными очками, серьгами, массивными браслетами и кольцом. Собчак распустила волосы и сделала макияж с красной помадой.

Журналистка воспитывает сына от актера Максима Виторгана. Телеведущая и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.