Бородин возмутился возвращением Дианы Арбениной в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость о возвращении Дианы Арбениной в Россию после «отмены». В своем Telegram-канале политический деятель возмутился, что не поддерживающая свою страну певица выступит в театре Никиты Михалкова в Москве, и призвал ее «покаяться» перед народом.

© Passion.ru

Недавно стало известно, что 9 мая в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» в Москве покажут спектакль «Минуту назад», основанный на произведениях советских поэтов-фронтовиков. Сообщалось, что одну из ролей в постановке исполнит Диана Арбенина. Сам Никита Михалков назвал «абсолютно правильным» решение пригласить певицу в театр. Режиссер назвал ее «очень талантливой» и «хорошей драматической актрисой».

«Убежден, что сам спектакль и участие в нем Арбениной взволнует, растрогает и вдохновит людей в этот прекрасный священный праздник, и в это непростое, но такое важное для нашей страны время», — заявил Никита Михалков.

Новость об участии артистки в патриотическом спектакле возмутила Виталия Бородина. Глава ФПБК считает, что, прежде чем выступать на российской сцене, Диана Арбенина должна «покаяться» перед соотечественниками.

«Честно, для меня непонятна позиция Никиты Сергеевича. А вот позиция Арбениной — ясная и четкая. <…> Может быть, сначала нужно, чтобы она покаялась на всю страну, а потом будем ее обелять?»

Напомним, солистка рок-группы «Ночные снайперы» неоднократно попадала в скандальные ситуации, связанные с обстановкой в России и за ее пределами. Утверждалось, что Диана Арбенина не поддержала страну в непростое время, но продолжила планировать в РФ концерты. Однако в 2023 году было отменено сразу несколько выступлений певицы после возмущения публики. Виталий Бородин призывал запретить знаменитости зарабатывать в России.

Ранее мы писали о том, что концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменили после жалоб общественников.