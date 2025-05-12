Цена концерта топовых артистов РФ может доходить до 10 миллионов рублей

Цена за частный концерт на курортах, открытых площадках и свадьбах звезд российской эстрады доходит до 10 миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на продюсера Илью Саглиани.

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Он отметил, что востребованных артистов бронируют заранее, когда только планируется мероприятие. Среди артистов летних корпоративов этого года появились новые имена, такие как Мария Янковская и Betsy, которые исполняют песню "Сигма Бой".

"Благодаря успеху этой "Сигма Бой". – Прим. Ред." песни на стриминговых сервисах они уже прилично заработали, получили интерес молодежной аудитории, и теперь их тоже приглашают на различные мероприятия", – говорится в сообщении.

Саглиани добавил, что в тренды попала Надежда Кадышева, которая уже много лет поет в жанре народной песни. На волне интереса к этому стилю песен люди стали чаще слушать ее творчество. Никуда не уходит и интерес к артистам 90-х. Но пока на корпоративы зовут тех, чьи песни публика любит и знает наизусть.

Продюсер рассказал, что загруженный график у таких артистов, как Стас Михайлов, Сергей Жуков, Люся Чеботина, Николай Басков, Филипп Киркоров. Самым востребованным исполнителем является Сергей Жуков ("Руки Вверх!"). Он установил рекорд 2025 года – собрал 60 тысяч зрителей в столице пять раз подряд на стадионных концертах. Стоимость корпоратива Жукова этим летом начинается от 8 миллионов рублей. На цену топовых артистов влияет нагрузка и города. Стоимость выступления может доходить до 10 миллионов рублей.

В список топовых артистов у организаторов мероприятий входят:

По информации СМИ, за прошедшие праздники Григорий Лепс спел в Сочи и Дубае. Также известно, что российские артисты летом будут выступать в турецких вип-отелях и для туристов, и на свадьбах.

В Москве и Подмосковье пройдет больше всего свадеб, юбилеев и корпоративов, а также фестивалей и кассовых концертов. Гонорар за такой концерт зависит от вместимости площадки, а цена за корпоративное выступление варьируется в районе 20%.

На стоимость выступления влияют загруженность артиста, города, заказчик и так далее. Если прерывается отпуск, то идет наценка, а постоянным клиентам дают скидку. Артистам, у которых хватит песен, чтобы их пели хором пару часов подряд, заплатят на таких мероприятиях 8 или 10 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что артисты выступили на 28 площадках в рамках фестиваля "Московская весна Победы". Мероприятие объединило свыше 1,6 миллиона человек. По всей столице в дни праздника звучали песни военных лет. Всего прошло свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров.