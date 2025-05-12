Бывшая жена Михаила Галустяна прокомментировала их развод

Бывшая жена Михаила Галустяна, с которым они недавно развелись после 18 лет брака, прокомментировала их расставание на фоне слухов в Сети.

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По словам Виктории, они "действительно с Мишей остались в хороших отношениях".

"Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал. Это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто", - написала женщина в запрещённой в России соцсети.

Она также отметила, что комик остаётся прекрасным отцом для их двоих дочерей. И между экс-супругами "нет обид, недосказанностей, финансовых вопросов".

Виктория поблагодарила подруг за поддержку в непростое время.

Ранее в интернете появились слухи о том, что ассистентка Галустяна по имени Милена беременна от него, что-де и стало причиной развода. Сама девушка подтвердила, что ждёт ребёнка, но с негодованием отвергла домыслы о том, что его отец - Галустян.