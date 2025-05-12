Телеведущая Сабина Пантус рассказала о ходе лечения рака

Телеведущая Сабина Пантус рассказала о самочувствии после лечения рака. Об этом стало известно «Страстям».

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Осенью 2024 года телеведущей проекта «На самом деле» Сабине Пантус поставили страшный диагноз — рак миндалин третьей стадии. Знаменитость почти сразу же после того, как узнала о недуге, решилась бороться с болезнью.

«Пока я плакала, сразу писала врачу, искала, куда мне обращаться, что делать дальше. Уже записывалась к специалистам, договаривалась, что приеду. У меня моментально появилось понимание: нужно действовать», — рассказала она.

В итоге после многочисленных операций и химиотерапий болезнь отступила.

«Сейчас я нахожусь под наблюдением. Последний, пятый курс химиотерапии был в январе. По результатам ПЭТ, который я делала в середине апреля, всё чисто: метастаз нет, опухоли нет. Так что — гуляем! Всё прошло очень быстро — за каких-то 5 месяцев. Это отличный результат, учитывая, что случай был не самый простой», — добавила она.

Профайлер выразила благодарность врачам больницы им. Сеченова и доктору Игорю Решетову за оперативную помощь.