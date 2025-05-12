Никас Сафронов оказался в центре нового скандала

Художник Никас Сафронов оказался в центре нового громкого скандала: о себе публично заявил его предполагаемый сын. В беседе с изданием StarHit мать «внебрачного ребенка» живописца раскрыла правду об их отношениях и заявила о намерении провести ДНК-экспертизу.

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По официальным данным, у заслуженного художника России трое детей: сын от второго брака и двое внебрачных наследников. Также Никас Сафронов признал еще троих внебрачных сыновей. Однако недавно о себе дал знать седьмой «наследник» знаменитости Гибас Вакарис. Молодой человек еще с конца 2023 года пытается установить родство с живописцем через суд, и 12 мая этого года состоится первое заседание по делу.

Теперь на связь с журналистами вышла мать потенциального сына Никаса Сафронова. Дайнора рассказала об отношениях с художником и заявила: Гибас Вакарис является его первым ребенком.

«Сыну о Никасе я рассказала только пять лет назад, ранее он считал папой другого человека. Мы познакомились на комбинате Linas в городе Паневежис, там Сафронов организовал свою первую выставку, а я трудилась в коллективе художников. В общей сложности общались примерно 6 лет. Были только друзьями, но один случай интима… Никас оставил Литву в 1983, Вакарис родился в 1984. Он является его первым сыном», — заявила предполагаемая избранница Никаса Сафронова.

По словам собеседницы издания, последние пять лет они с Гибасом пытались выйти на контакт с живописцем, но после неудачных попыток и того, что молодого человека назвали «самозванцем», обратились в суд с целью добиться проведения генетической экспертизы.

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