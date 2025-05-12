«Тестостерона почти нет»: юморист Морозов признался в проблемах с женщинами

Юморист Александр Морозов признался, что ему сложно найти женщину. В беседе с наркологом Василием Шуровым для YouTube канала специалиста он рассказал, что после отказа от алкоголя и наркотиков стал очень капризным и избирательным.

52-летний артист отметил, что он предъявляет высокие требования к избранницам. Кроме того, его не привлекают ровесницы.

«Когда вокруг алкоголь и все остальное, у тебя и женщин больше, и товарищи всегда какие-то. Теперь этого стало сильно меньше. Просто, когда ты пьяный, тебе все красивым кажется», — сказал Морозов.

Звезда «Кривого зеркала» добавил, что многолетняя зависимость оставила серьезные последствия, в том числе и гормональные сбои — «тестостерона почти нет».

«Я же вроде как ходок. Мозг-то помнит. Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», — заявил Морозов.

Юморист добавил, что ощущает себя молодым. Порой он даже забывает, сколько ему лет на самом деле и чувствует себя моложе даже тех, кто объективно младше.