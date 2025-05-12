Том Круз отвез возлюбленную в аэропорт, потратив 1 млн рублей

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Слухи о романе Тома Круза и Аны де Армас вспыхнули в феврале этого года. 62-летнюю звезду боевика «Миссия невыполнима» засняли на свидании с 37-летней актрисой в День святого Валентина. А недавно пара появилась на вечеринке в честь дня рождения Дэвида Бекхэма, тем самым косвенно подтвердив свой роман.

Как сообщает таблоид Daily Mail, Круз старается изо всех сил, чтобы произвести впечатление на Ану. Так, недавно Том выложил огромную сумму, чтобы просто отвезти возлюбленную в аэропорт.

«В субботу он высадил ее в лондонском аэропорту Хитроу на своем частном вертолете, чтобы она смогла улететь в Нью-Йорк», — передает источник.

Эта короткая поездка в аэропорт из центра Лондона обошлась голливудскому актеру в кругленькую сумму. Сообщается, что Том выложил 8,662 фунта стерлингов (или 936 622 рублей), чтобы доставить Ану с шиком. Также он оплатил ее перелет в Нью-Йорк.