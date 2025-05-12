Перминова рассказала об отношениях с олигархом Лебедевым после расставания

Модель Елена Перминова рассказала об отношениях с олигархом Александром Лебедевым после расставания. Она призналась, что они решили остаться друзьями, поэтому продолжают поддерживать общение.

Бывшие возлюбленные прожили вместе около 19 лет и воспитывали четверых детей. Однако в прошлом году Елена объявила о разрыве. Подробностей она раскрывать не стала, но отмечала — никаких скандалов не будет.

Сейчас Перминова и Лебедев продолжают проводить время вместе. По словам модели, они выбрали сохранить дружбу и уважение друг другу, а не ругаться.

«Жизнь после развода может быть разной. Мы поставили интересы наших детей на первое место. Отмечаем вместе праздники и проводим время все вместе», - пояснила Елена в личном блоге.

Также модель рассказала, что олигарх продолжает помогать ей финансово. Они пополам делят расходы на четверых детей.

Напомним, что после расставания с Лебедевым Перминова сошлась с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Несмотря на то, что их отношения критикуют, Елена уверяет, что счастлива.

Ранее молодой возлюбленный Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью.