Виторган отправился на море с новой возлюбленной

Актер Максим Виторган, переживший недавно тяжелую операцию, отправился в отпуск на море. Компанию в путешествии звезде «Дня радио» составила 35-летняя возлюбленная Анна Короткова.

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Пара снялась на побережье около цветущих деревьев. 52-летний актер надел бежевую футболку и солнцезащитные очки. Его спутница снялась в голубом топе. Анна предпочла отказаться от косметики на отдыхе, а волосы убрала в пучок.

В новогодние праздники Максим удивил поклонников, сообщив о новом романе. Избранница актера родом из Оренбурга и является выпускницей экономического факультета. Однако Анна не стала работать по профессии, заинтересовавшись макияжем. Она перебралась в Москву и начала готовить к съемкам Дмитрия Харатьяна и Ирину Безрукову. В 2024 году девушка работала «Квартетом И», где познакомилась с бессменным участником их спектаклей Виторганом. Отмечается, что актер сразу же влюбился в Анну и уже в сентябре отвез ее в Турцию.

В СМИ пишут, что экс-супруг Ксении Собчак серьезно настроен по отношению к возлюбленной и уже настроен взять ее замуж.

Первой супругой Максима была актриса ТЮЗА Виктория Верберг. В браке появилось двое детей — Полина и Даниил. Второй раз актер женился на маркетологе Наталье, но и этот союз распался. Третьей женой Виторгана стала Ксения Собчак, родившая ему сына Платона. В 2019 году звезды объявили о расставании. После у звезды был роман с Ниной Нинидзе, который завершился разрывом.

Максим и Анна постоянно вместе путешествуют. Несколько месяцев назад они побывали в Риме.