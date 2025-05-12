Дава извинился перед всеми беременными после нового видео

Дава (Давид Манукян — настоящее имя) и Мари Краймбрери ждут ребёнка. Ну и чтобы скрасить считанные недели до его появления, записывают милые и забавные видео. В свежем ролике Дава пытается на собственном опыте ощутить, что такое беременность. Конечно, всех прелестей этого состояния ему в любом случае не испытать, но каково спать, водить авто, обуваться и просто жить с внушительным животом, Дава, похоже, понял в полной мере. Для этого Мари приклеила ему на скотч арбуз и предложила выполнить элементарные действия.

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«Девушки, как вы с этим справляетесь?», — в итоге задался вопросом Давид.

В комментариях — пожар, в том числе благодаря впечатлениям самого героя видео.

«Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался», «Мне уже предложили испытать схватки, но я пока занят. Не могу в графике найти время», «А бывает еще тройня, не представляю, как это», — высказался без пяти минут отец. «Какой кайфовый эксперимент!», «Такие заи, любви вам», «Приколисты, вы на одной волне!», «Дава, надеюсь, ты остался жив», «Кажется, ему в последние секунды уже захотелось селёдку в шоколаде», «Прицепите два арбуза и почувствуйте двойню», «Это он ещё роды не проходил», «Дава наш вообще! За Мари спокойны, ей не скучно», — отреагировали подписчики. «От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем», — подытожил эксперимент Давид Манукян.

Принято!

Мари Краймбрери и Дава поженились тайно. О том, что пара узаконила свои отношения, стало известно 16 марта 2025 года, когда Дава поделился с подписчиками первыми кадрами с торжества в день своего 32-летия.