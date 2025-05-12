Суд отменил взыскание долгов по ЖКХ с Анастасии Волочковой

Мировой суд в Москве отменил приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Напомним, что 17 апреля суд взыскал с знаменитости задолженность за жилищно-коммунальные услуги. С иском обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ), однако сумма долга не раскрывалась. По какой причине суд отменил решение — неизвестно.

В 2024 году Тверской суд Москвы взыскивал с Волочковой в пользу ТСЖ более 60 тысяч рублей. Истцы просили заставить балерину выплатить 79 тысяч за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года, однако иск был удовлетворен лишь частично.

До этого, в мае 2024 года, артистка отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн рублей из-за затопления ее петербургских апартаментов. Кроме того, организацию оштрафовали почти на 1,8 млн рублей.