Умерла актриса Денис Александр, звезда "Красотки"

Ушла из жизни Денис Александр, американская актриса кино и ТВ, звезда ряда мыльных опер и продюсер.

О ее смерти сообщает People со ссылкой на коллег.

Денис скончалась в возрасте 85 лет еще 5 марта, но объявлено об этом только сейчас - шоураннер сериала "Главная больница", где Александр сыграла доктора Лесли Уэббер, опубликовал прощальный пост.

Денис Александр родилась в Нью-Йорке в 1939 году. В шоу-бизнес пришла еще в шесть лет - как артистка радиопостановок. Экранный дебют - середина 1950-х.

Фильмография актрисы включает в себя более полусотни проектов: "Приключения Гекльберри Финна" 1955-го, оригинальная "Сумеречная зона", "Отель", "Дни нашей жизни", "Другой мир", ситком "Красотка", "Кульминация".

Муж - режиссер, актер, сценарист и продюсер Ричард Колла, супруги вместе появлялись в "Днях нашей жизни" и неоднократно сотрудничали на ряде проектов. Колла умер в 2021-м.