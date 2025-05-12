Лера Кудрявцева порвала три платья на свадьбе

В 2013 году Лера Кудрявцева закатила роскошную свадьбу с хоккеистом Игорем Макаровым. На торжество было приглашено порядка 300 человек. О том, как все прошло, популярная ведущая рассказала в новом выпуске шоу "Звезды сошлись".

"Я вообще не помню ничего. Я в таком стрессе была! У меня были порванные платья — три, каблуки… Это было чисто понтануться", - призналась Кудрявцева.

Ведущая не стала скрывать, что мероприятие обошлось в кругленькую сумму, но конкретное число называть не стала, сообщив, что свадьбу оплачивал молодой супруг. При этом она уточнила, что многие приглашенные артисты пели на празднике бесплатно. Но некоторые все же попросили гонорар. Тогда ее соведущий Тимур Еремеев поинтересовался, кто же это был.

"Я поставила себе в заметочку… Лепс, Успенская, „Руки Вверх!“ бесплатно. Самые большие звезды пели бесплатно, а некоторые…" - выдержала внушительную паузу телеведущая.

Однако Лера Кудрявцева спохватилась и сказала, что прекрасно понимает: не все артисты могут позволить себе бесплатно выступить на мероприятии.

Ранее ведущая жаловалась на проблемы в отношениях с Игорем Макаровым. Однако сейчас ситуация наладилась: пара отправилась отдыхать в Турцию вместе с дочкой Машей.