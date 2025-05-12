Стас Пьеха едва не расплатился здоровьем за популярность

Певец Стас Пьеха признался, что чуть не расплатился здоровьем за свою популярность. В новом выпуске «Шоу Воли», опубликованном на Rutube, он рассказал о невероятно загруженном рабочем графике в первые годы карьеры.

В беседе с ведущим Павлом Волей Пьеха рассказал, что сейчас у него около 200 рабочих поездок в год. Однако после «Фабрики звезд», когда он был на пике популярности, артисту приходилось совершать до 500 выездных концертов ежегодно. От такой большой нагрузки голова шла кругом.

«Быстро понял, что такое мне не по зубам», — сказал музыкант.

Воля в ответ отметил, что гастролирует намного реже — в общей сложности за год у него получается совершить около 100 гастрольных поездок. По этой причине ведущий восхитился стойкостью Пьехи.

Певец также заявил, что известность, которая пришла к нему после «Фабрики звезд», была серьезным испытанием. Пьеху стали повсеместно узнавать, а многие прохожие считали его «братишкой» и позволяли себе нарушать личные границы. В результате некоторое время музыканту пришлось прятаться от поклонников.