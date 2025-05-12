Козловского заблюрили в популярном сериале

Постеры с актером Данилой Козловским подвергли цензуре в 29-й серии 5-го сезона сериала «Реальные пацаны». Об этом сообщил Telegram-канал «Комендант кинокрепости».

На опубликованном каналом ролике герой выпуска показывает комнату, в которой по стенам развешены плакаты звезд — в том числе постер с заблюренным Козловским. При этом в сериале зацензурировано только изображение актера, герой произносит вслух имя Козловского.

© Гуд Стори Медиа

«Комендант кинокрепости» отмечает, что заблюренная версия показана в онлайн-кинотеатре Premier, на YouTube и на Рутрекере. На последнем сервисе, уточняется в посте, сезон был загружен в августе 2020 года, а сами выпуски выходили на ТНТ с мая 2016 года по апрель 2017 года.

Козловский высказался после первого за три года спектакля в России

24 апреля стало известно, что 20 июня Данила Козловский впервые выступит со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве. Это станет первым появлением артиста на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Актер давно не выступал в родной стране из-за конфликта с руководителем ФПБК, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.