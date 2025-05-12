Стало известно о долгах в России Поперечного*

Комик Данила Поперечный* (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО), имеет задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — сказал он.

Собеседник агентства не уточнил общую сумму задолженности.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на данные банка исполнительных производств, в отношении юмориста открыто исполнительное производство из-за долгов по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени. При этом производство не касается долгов по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. В середине апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

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*признан в РФ иностранным агентом.