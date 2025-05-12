Том Круз дал редкий комментарий о бывшей супруге Николь Кидман

Голливудский актер Том Круз дал редкий комментарий об экс-супруге Николь Кидман. Он вспомнил о знакомстве с режиссером Стэнли Кубриком, который тогда искал артистку на главную роль в фильм «С широко закрытыми глазами».

© Вечерняя Москва

Звезда порекомендовал Кубрику взять в проект свою тогдашнюю жену.

— Я предложил Николь на роль Элис. Она великолепная актриса — это даже не обсуждается, — заявил он в беседе с изданием Sight and Sound, передает портал «Канобу».

Кидман и Круз были парой с 1990 года по 2001-й. У них двое детей — Изабелла и Коннор.

Актер потом был женат на коллеге Кэти Холмс. В 2006 году у них появилась на свет дочь Сури. С девочкой Круз прекратил общение после развода с актрисой. Сейчас он, по слухам, встречается с Аной де Армас, которая младше его на 25 лет.

Кидман вышла замуж за кантри-певца Кита Урбана и воспитывает с ним 16-летнюю Сандей и 14-летнюю Фэйт.

В феврале прошлого года сообщалось, что Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов от республики Татарстан Рината Хайрова Эльсиной. По данным источников, артист, несмотря на разрыв отношений, хочет, чтобы они с девушкой остались друзьями, поскольку проживают в одном многоквартирном доме в Лондоне.