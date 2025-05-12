Экс-музыканты «Парка Горького» снова проиграли иск к Намину

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска трех бывших участников группы «Парк Горького» к основателю коллектива Стасу Намину и его продюсерскому центру (SNC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

«Исковое заявление Белова Алексея Николаевича, Минькова Александра Витальевича и Львова Александра Николаевича к индивидуальному предпринимателю Микояну Анастасу Алексеевичу и автономной некоммерческой организации «Центр Стаса Намина» о признании [их] действий, связанных с регистрацией, использованием и приобретением исключительного права на [четыре] товарных знака <...>, актом недобросовестной конкуренции, оставить без удовлетворения», — сказано в решении.

В апреле суд по интеллектуальным правам распорядился принадлежащим основателю группы «Парк Горького» Стасу Намину брендом Gorky Park. Намину аннулировали право на товарный знак для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги «организация и проведение концертов». До этого две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении бренда «Группа «Парк Горького».

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Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году, действие их распространялось на компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п.

Экс-музыканты группы «Парк Горького» Алексей Белов, Александр Миньков и Александр Львов попросили досрочно прекратить охрану товарных знаков, утверждая, что Намин не использует бренды, тогда как они возобновили деятельность под названием «Парк Горького».

Намин отстаивал свое право на бренд, ссылаясь на то, что на его стороне известный экс-участник коллектива Николай Носков. В качестве доказательства использования знака «Группа «Парк Горького» в течение последних трех лет в области проведения концертов суд принял представленную Наминым информацию о проведенном им 1 марта 2024 года шоу с участием группы «Парк Горького» в зале «Крокус Сити Холл».

Намин создал «Парк Горького» (Gorky Park) в 1987 году. Группа распалась в 1990 году и выступает в новом составе с 2022 года, а в 2025-м собирается провести турне по России и Китаю.

Ранее суд отклонил иск Намина об изъятии компакт-дисков «Парк Горького».