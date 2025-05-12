Бывшая солистка "Миража" Гулькина проиграла суд экс-коллеге по группе

Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда столицы, ранее удовлетворившего иск бывшей солистки поп-группы "Мираж" Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Иск был подан в отношении экс-коллеги Гулькиной, также вокалистки "Миража" Маргарите Суханкиной и касался ее высказываний в интервью на канале "Алена, блин!"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы. "Решение Черемушкинского районного суда от 18 октября 2024 года отменить. Постановить по делу новое решение", - говорится в них.

"В удовлетворении исковых требований Гулькиной Наталии к Суханкиной Маргарите о признании сведений недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании публично опровергнуть высказывания, компенсации морального вреда - отказать", - процитировано решение инстанции.

Гулькина подала иск летом прошлого года. Помимо требований признать высказывания коллеги в свой адрес не соответствующими действительности, певица просила взыскать с Суханкиной 6 000 000 рублей в качестве компенсации причиненного ей морального ущерба.

Суд первой инстанции обязал Суханкину опровергнуть высказывания о бывшей коллеге и публично извиниться перед ней, а также частично удовлетворил исковые требования о материальном взыскании - на сумму 150 000 рублей. Ответчица с решением суда не согласилась и обратилась в апелляционную инстанцию, которая решение районного суда отменила, приняв новое.

Проект "Мираж", работающий в формате евродиско, - одна из главных отечественных поп-легенд 1980-х. В 1987-м вышел альбом группы "Звезды нас ждут", ставший российским эталоном жанра. В разное время через проект прошли два десятка музыкантов, в нем пели в том числе Ветлицкая, Салтыкова, Разина и Овсиенко.