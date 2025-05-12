Актриса Эмбер Херд родила близнецов и стала матерью во второй раз

Американская актриса и бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила в Instagram, что стала матерью во второй раз. Она рассказала, что родила близнецов - дочь Агнес и сына Оушена. К посту 39-летняя звезда прикрепила снимок с изображением ног новорожденных.

© Газета.Ru

"В этом году я в восторге от того, что праздную пополнение семьи, которую я так старалась построить годами", - отметила знаменитость.

Она назвала "самым волнующим опытом в своей жизни" то, что смогла снова стать матерью в одиночку, на своих условиях и вопреки проблемам с фертильностью.

Херд состояла в браке с Деппом с 2015 по 2017 год. Актриса развелась с артистом из-за домашнего насилия. В 2019 году адвокаты актера обвинили Херд в клевете и подали встречный иск.

Судебный процесс длился с апреля 2020 по июнь 2022 года. В ходе него Депп заявил, что никогда не бил свою супругу. 1 июня 2022 года суд постановил, что Херд должна выплатить бывшему мужу $10 млн в качестве компенсации, а актер должен возместить ей $2 млн за моральный ущерб.

Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид. При этом отмечалось, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая свою первую дочь Уну вдали от внимания прессы.

СМИ писали, что звезда не торопится возвращаться в киноиндустрию.