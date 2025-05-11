Собчак прокомментировала слова девушки Дурова о большой семье

Год назад стало известно, что Павел Дуров — многодетный отец. Двое детей у него остались от официального брака. А еще трое - от гражданского союза. Его бывшая подруга и мать его детей Ирина Болгар выложила в соцсетях семейную историю.

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Оказалось, Дуров скрывал факт появления у него еще двух сыновей и дочери. Болгар обвиняла его в том, что он не желает содержать детей, но неожиданно перестала появляться в соцсети.

И вот после перерыва Ирина сделала новые посты, показала подросших детей. А буквально накануне нынешняя девушка Павла Дурова Юлия Вавилова заявила о желании завести большую семью, пишет СтарХит.

Ирина Болгар поделилась редкими фото подросших детей от Павла Дурова

Ксения Собчак обратила внимание на совпадение по времени.

«Как думаете, есть ли связь между заявлением Юлии Вавиловой, якобы она хотела бы большую семью, и активной демонстрацией Ирины Болгар того, что у Павла та самая семья уже есть?» — задала вопрос подписчикам журналистка.

Юлия Вавилова — возлюбленная Павла Дурова, стример на Twitch и криптокоуч, которая привлекла внимание СМИ после ареста главы Telegram во Франции. В момент задержания они находились вместе, и после этого их неоднократно замечали вдвоем.