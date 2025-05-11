Дакота призналась, что сделала неудачную пластику

Рита Дакота артистка поделилась новой песней, посвященной любви к себе. И получила десятки негативных комментариев – не о песне, а о собственной внешности. Об этом пишет СтарХит.

«Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню „Я у себя есть“, загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция», — пожаловалась Рита в микроблоге.

Действительно, после работы пластического хирурга внешность Дакоты изменилась в худшую сторону. Сначала певица пыталась маскировать огрехи с помощью фильтров, кепок, темных очков. Но потом решилась и опубликовала свою фотографию «как есть».

Рита пока не знает, возможно ли исправить изъяны

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Ранее Дакота рассказывала, что скрывала неудачное преображение, поскольку боялась, что пострадают ее карьера и брак.