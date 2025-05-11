Водонаева посоветовала Бородиной не спешить с замужеством

Ирина Лебедева

Алена Водонаева считает поспешным решением помолвку Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Она назвала Ксению инфантильной из-за ее планов поскорее сочетаться браком со своим возлюбленным. По мнению Алены, Бородиной после двух неудачных браков следовало бы подойти к вопросу создания семьи более взвешенно, пишет издание passion.ru.

Водонаева дала совет Бородиной
© РИА Новости

Она посоветовала Бородиной присмотреться к Сердюкову и получше узнать его, чтобы потом не было разочарований.

«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — сказала Водонаева в шоу «Алена, Блин!».

Ранее сообщалось, что жених Ксении Бородиной Николай Сердюков едва ли может похвастаться успехами в бизнесе — журналисты выяснили, что мужчина владеет долей в компании по кинопроизводству «Медиарус групп».

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Однако за 2024 год организация показала лишь убытки на 19 тысяч рублей. Отметим, что за все три года существования компания показывала нулевые доходы.

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