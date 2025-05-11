Стало известно, что Разин отзывает иск из российского суда

Ирина Лебедева

Андрей Разин сообщил, что отзовет ранее поданный в российский суд иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за, по его мнению, неправомерное использование песен «Ласкового мая». Продюсер решил подать новые иски в суды Турции, так как является турецким гражданином, пишут РИА Новости.

Стало известно, что Разин отзывает иск из российского суда
© РИА Новости

Разин требует от создателей сериала возмещение морального ущерба на сумму два миллиона долларов.

«Все 28 шлягеров «Ласкового мая», включая «Белые розы» и «Седая ночь», зарегистрированы в Турции», — заявил продюсер.

До этого Разин обратился в столичный суд с иском о признании недействительным завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

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