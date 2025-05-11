Стало известно, что Разин отзывает иск из российского суда

Андрей Разин сообщил, что отзовет ранее поданный в российский суд иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за, по его мнению, неправомерное использование песен «Ласкового мая». Продюсер решил подать новые иски в суды Турции, так как является турецким гражданином, пишут РИА Новости.

Разин требует от создателей сериала возмещение морального ущерба на сумму два миллиона долларов.

«Все 28 шлягеров «Ласкового мая», включая «Белые розы» и «Седая ночь», зарегистрированы в Турции», — заявил продюсер.

До этого Разин обратился в столичный суд с иском о признании недействительным завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.