Сябитова рассказала, как запрещала сыну жениться

Денис, 29-летний сын Розы Сябитовой до сих пор не женат. Он так и не встретил девушку, которая бы устроила и его, и его маму.

Телесваха призналась, что Денис задумал создать семью еще будучи студентом. Молодой человек был влюблен в женщину на 15 лет старше него и с двумя детьми от прежних отношений. Сябитова пригрозила наследнику отлучением от материальной поддержки, пишут 7days.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги», — сказала Роза.

Избранная стратегия оказалась верной, и Денис решил, что для женитьбы он еще не созрел.

Сябитова устроила скандал на YouTube-шоу

Позднее телеведущая делала попытку подобрать подходящую невесту для сына в своем шоу. Но это ни к чему не привело.

Сябитова ранее говорила, что не видит ничего хорошего в союзах с большой разницей в возрасте.Т телесваха не понимает, зачем молодой девушке 20 лет нужен пожилой мужчина. При этом она отметила, что и нормальные люди старшего возраста не стремятся вступать в связи с молодыми людьми, поскольку считают это аморальным.