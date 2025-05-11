Сын Митты опроверг информацию об ухудшении здоровья отца

Евгений Митта, сын знаменитого кинорежиссера Александра Митты, назвал недостоверной информацию о критическом состоянии здоровья отца.

Евгений подчеркнул, что с режиссером все хорошо, никаких ухудшений не наблюдается, пишут РИА Новости.

«Никаких изменений у него нет, никаких болей мучительных тоже у него нет», - констатировал он.

Ранее с СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Александр Митта находится в критическом состоянии.

Александр Митта — советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. В 2004 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.