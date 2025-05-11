Рудковская рассказала о конфликте с Киркоровым

Яна Рудковская и Филипп Киркоров – давние друзья. За более чем двадцать лет их отношения прошли проверку на прочность. Хотя поначалу случались и ссоры.

Так, уже много лет назад Яна вместе с Биланом и Киркоровым приехали на «Евровидение», пишет «Московский Комсомолец».

«В Афинах мы пришли на ужин, где была большая команда местных звезд. И на ужине эти модные ребята задали мне вопрос: «Яна, скажи, кто в России певец номер один?» Я ответила: «Конечно же, Дима Билан», - рассказала Яна

Киркоров переспросил у Яны, кого все-таки она назвала «певцом номер один в России». Продюсер повторила, что, конечно, Билан.

Тогда Филипп поднялся и уехал в гостиницу.

«Филипп ушел, а я продолжила ужинать. Приезжаю в отель, звоню ему и спрашиваю: «Филипп, как дела?». В ответ слышу: «Я вещи собираю, в Москву уезжаю». Я ему совершенно спокойно отвечаю: «Хочешь, я тебе помогу?». Он как начал смеяться. «Я от тебя такого не ожидал!» - сказал он мне потом. В итоге я пришла к Филиппу в номер: мы долго смеялись, в итоге помирились», - поделилась воспоминаниями Рудковская.

Недавно продюсер Рудковская подарила Киркорову на день рождения миниатюрное кресло за 600 тысяч рублей. Это изделие от бренда Louis Vuitton: миниатюрное кресло-кокон — копия легендарного предмета мебели. Оно сделано из кожи с элементами ткани.

Продюсер подчеркнула, что во всем мире есть только два таких экземпляра: у нее и теперь у него. Стоимость изделия составила 600 тысяч рублей.